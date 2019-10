Zlatan: "Guardiola como técnico es un fenómeno, pero como hombre..."

Zlatan Ibrahimovic tuvo un efímero paso por el Barcelona en la temporada 2009/2010.

En ese tiempo coincidió con Pep Guardiola, como director técnico con quien la relación siempre fue nula.

Así lo ha dicho el futbolista sueco en una entrevista con un medio italiano.

El sueco confesó que nunca confrontó al técnico español cara cara, después de los partidos.

También recordó que Guardiola se escondía de él, cuando entraba al vestuario del club culé.

Además el sueco añadió de que José Mourinho ha sido el mejor técnico que ha tenido.

El sueco afirmó que "esperar que Mourinho vuelva a dirigir pronto" y que él siempre será "The Specical One".

“Mourinho es todavía el ‘Special One’, un ganador. Espero que vuelva pronto a entrenar y estoy seguro de que ganará inmediatamente”, declaró el sueco.

El sueco no descarta regresar a Italia en algún futuro, pese a ya tener 38 años.

Zlatan declaró que ha tenido contactos, pero por el momento nada es concreto y que está centrado en en Galaxy.

“Italia es mi segunda casa. Escucharé todo, pero quiero luchar por el máximo. Si regresara quiero luchar por el título, no busco a quienes me dan confianza solo porque me llamo Ibrahimovic. No soy un animal del zoológico que la gente va a ver, todavía puedo marcar la diferencia”, dijo el sueco.