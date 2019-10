VIDEO. ¡La Eurocopa 2020 tiene otras selecciones clasificadas!

Rusia y Polonia se convirtieron en la tercera y cuarta selección clasificadas para la Eurocopa 2020 respectivamente.

Evento que se jugará del 12 de junio al 12 de julio en 12 países.

Rusia consiguió una victoria contundente ante Chipre este domingo 0-5 en condición visitante.

Cheryshev (9' y 90'+2'), Ozdoev (22'), Dzyuba (79') y Golovin (89') anotaron los goles para los visitantes.

Con su séptima victoria en ocho jornadas de las eliminatorias europeas, Rusia se une a Bélgica e Italia, las otras dos naciones ya clasificadas.

La victoria de los rusos dejó un momento único. Ya que la Torre Ostánkino (540 metros de altura), ubicada en Moscú, se iluminó con la imágenes de sus futbolistas.

Rusia, que tuvo un papel notable en el Mundial 2018 que organizó alcanzando los cuartos de final, ya estuvo en la Eurocopa de Francia 2016, pero no pasó de la fase de grupos.

San Petersburgo será la sede rusa de la Eurocopa 2020, que se organiza en 12 países para celebrar el 60 aniversario de la competición.

Polonia se convirtió en el cuarto país en clasificarse a la Eurocopa-2020 tras su victoria 2-0 ante Macedonia este domingo en Varsovia.

Przemysław Frankowski y Arkadiusz Milik marcaron para los polacos, cuartofinalistas de la Eurocopa-2016, pero eliminados en primera ronda del último Mundial.

MAMY TO! MAMY TO! MAMY TO! pic.twitter.com/KOSSx4tGvT

— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 13, 2019