¡La EURO 2020 ya tiene a su primer selección clasificada! 

La selección de Bélgica se convirtió hoy en la primera selección clasificada para la Eurocopa-2020 que se disputará del 12 junio al 12 julio de 2020.

Bélgica derrotó a San Marino por goleada de 9-0 en la séptima fecha de la fase de clasificación.

Autores de un recorrido perfecto hasta el presente en el Grupo I, con 28 goles marcados y 1 en contra, los belgas finiquitaron su partido en apenas 15 minutos, anotando seis goles entre la media hora de juego y el descanso.

🇧🇪 Belgium become the first team to book their place at the biggest EURO ever! ✈ 🗺

Congratulations, @BelRedDevils! 👏👏👏#EURO2020 pic.twitter.com/CrJrB88otZ

— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) October 10, 2019