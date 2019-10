El conmovedor gesto de un futbolista italiano con niños con cáncer

El deporte nos brinda conmovedoras historias entre el deportista y el aficionado.

En esta ocasión se dio un conmovedor gesto del futbolista italiana, Francesco Acerbi con niños con cáncer.

Dicho suceso se dio en la visita de la selección italiana a un hotel que se especializa en estos casos.

La selección italiana visitó un hospital previo al partido que sostendrán contra Grecia correspondiente a las eliminatorias para la EURO 2020.

Acerbi estaba saludando a todos los niños que se enontraban en el hospital, para el es un minuto, pero para los niños significa una gran alegría mientras tienen su tratamiento.

Sin embargo se dio un peculiar momento, y es que el bus de la selección italiana estaba a punto de partir y Acerbi aún no salía del hospital.

Le informaron a Acerbi que el bus estaba partiendo, pero el defensor italiano prefirió quedarse con los pequeños un momento más.

The Italy team's visit to a children's hospital was so important to two-time cancer survivor @Acerbi_Fra that he was willing to miss the team bus 💙 pic.twitter.com/xSe0lonN58

— B/R Football (@brfootball) October 12, 2019