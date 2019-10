Las potencias de la región inician la Liga de Naciones de Concacaf

Estados Unidos, México, Honduras y Costa Rica, harán su debut en la Liga de Naciones de Concacaf.

Estas son las selecciones con mejor ranquin en la Concacaf, y jugarán en la doble fecha que se disputará del 10 al 15 de octubre.

Estos equipos fueron ubicados, cada uno, en los cuatro grupos de la Liga A. Cada grupo está integrado por tres participantes.

Los líderes se clasificarán a una fase definitoria, a partir de semifinales, para sacar a un campeón en 2020.

Y también obtendrán en automático su plaza para la Copa Oro 2021.

Los sublíderes sólo clasificarán directamente a la Copa Oro 2021.

Y los terceros lugares disputarán unos playoffs para llegar al torneo regional.

Pero también descenderán a la Liga B para el ciclo 2020-2021.

Canadá aprovechó las primeras dos jornadas para sacar seis puntos en su doble enfrentamiento con Cuba.

The whole #squad’s here.📍

Preppin’ for #USAvCUB in the @CNationsLeague on Friday @AudiField!

🇺🇸 ⚽️ pic.twitter.com/50vQKqOoM3

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) October 8, 2019