VIDEO. Gol de Guatemala es elegido el mejor de Liga de Naciones Concacaf 

El futbolista guatemalteco Marvin Ceballos convirtió dos goles ante Anguila en la fecha 1 de la Liga de Naciones Concacaf 2019.

Y una de ellas fue elegida por los tuiteros como el mejor gol de las dos fechas iniciales del certamen clasificatorio a Copa Oro 2021.

La selección nacional tiene un regreso de ensueño ante Anguila La nueva generación de futbolistas ilusiona en el retorno de la azul y blanco en el debut en Liga de Naciones de Concacaf.

Ceballos hizo una obra de arte, la cual la pintó con el botín derecho.

El balón se estrelló en el horizontal del portero Ryan Liddie, y posteriormente entró a la portería para el deleite de los guatemaltecos presentes en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Pues ese gol fue el más votado por los aficionados a Selección Nacional de Guatemala en la cuenta de Twitter de la Liga de Naciones Concacaf.

¡Gol de @fedefut_oficial y lo gritan todos! ¡Los Chapines vuelven a anotar un gol oficial por un torneo de @Concacaf! 1-0 ante Anguila #CNL #FollowTheDream pic.twitter.com/Q8kXUFZRO2 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) September 6, 2019

Gol de Marvin Ceballos arrasa en la votación

Durante la encuesta, se propusieron cuatro goles.

Ceballos (Guatemala), David (Guadeloupe), Fer (Surinam) y Davies (Canadá).

Al cierre de la votación, fueron 204 personas que interactuaron.

Ceballos fue el ganador con el 66 por ciento de los votos, que equivale a 134.

Luego, le siguió el canadiense Davies con el 15% (31 votos).

Posteriormente estuvo el gol del surinamés Fer con 10% (21 votos).

Y por último, el gol de David quedó solo con el 9% (18 votos).

¿Cual fue el mejor gol de #CNL? 🧐 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) September 12, 2019

Guatemala es la sensación en la Liga C de la Liga de Naciones Concacaf 2019

Recientemente también cuatro de sus futbolistas fueron electos por el torneo dentro del 11 ideal de las primeras jornadas: Stheven Robles, Jorge Vargas, Danilo Guerra y Marvin Ceballos.

Guatemala arrasa en el once de la Liga de Naciones Concacaf La victoria ante Puerto Rico le ayudó a varios futbolistas de Guatemala ser parte del 11 ideal.

Rumbo a la Copa Oro 2021

La selección de Guatemala en dos juegos logró marcar 15 goles, no recibió anotaciones, y encabeza el Grupo C de la Liga C con un total de 6 puntos.

Y está cerca de sellar su ascenso a la Liga B, además continuará en camino para lograr un boleto de los 16 disponibles para la Copa Oro 2021.