Gareth Bale se habría cansado de los malos tratos en el Real Madrid

La novela de Gareth Bale con el Real Madrid parece tener un nuevo capítulo.

En esta ocasión pudiera ser el capítulo final de la novela del galés con los merengues.

Según medios españoles la relación del galés con Zidane y Florentino Pérez es insostenible, por lo que su salida en el próximo verano sería inevitable.

El galés estaría cansado de los malos tratos que el club blanco desde hace algunas temporadas.

Desde que Zinedine Zidane tomó el cargo del club blanco, los minutos del galés se han visto reducidos.

Jugadores como Isco, Jesé, entre otros, eran primera opción para Zidane, antes que el galés.

En España aseguran que Bale se habría molestado por no ser convocado para el partido contra el Brujas la semana pasada.

El galés lo habría tomado de mala manera, por lo que habría pedido su salida para el próximo verano.

Su representante asegura que Bale solo pide minutos para jugar y demostrar su compromiso con el equipo.

Sin embargo, los momentos de tensión que se han vivido en las últimas temporadas habrían roto en definitiva la relación con los merengues.

I can think of one Premier League club that desperately needs the creativity that Bale can deliver. #ManUtd https://t.co/ugZ0gIiiI7

— John Jones (@RealJohnJonesUK) October 8, 2019