Amargo empate para el Real Madrid contra el Brujas

El Real Madrid y el Brujas tuvieron un electrizante partido en la segunda jornada de la UEFA Champions League.

Sin embargo, la noticia del partido fue la sustitución de Thibaut Courtois al medio tiempo.

Según medios internacionales el belga fue sustituido por problemas estomacales.

Pero el Madrid no ha emitido ningún comunicado sobre el estado físico del arquero belga.

Los merengues comenzaron el partido de una manera tibia y con una nula defensa.

En los primeros minutos intentaron mantener la posesión del balón, pero la táctica no funiconó.

Y es que a los 10' minutos en un gol un tanto accidentado el nigeriano Emmanuel Dennis puso el primero para los belgas.

Pese a los constantes intentos de los merengues no supieron aprovechar sus oportunidades.

Pero el Brujas si aprovechó las suyas y a los 39' minutos Emmanuel Dennis selló su doblete con una gran definición sobre Courtois.

39' 😮 We're all awake, this is no dream. Dennis just scored the second goal of the evening for us. At the Santiago Bernabeu. #RMCLU #UCL pic.twitter.com/Ay9YCPUZ8J

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 1, 2019