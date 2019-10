El adiós de un campeón del mundo, Bastian Schweinsteiger anuncia su retiro

Otro campeón del mundo anuncia su retiro de los terrenos de juego en esta ocasión es Bastian Schweinsteiger.

El alemán jugó en clubes como, Bayern Munich, Manchester United, Chicago Fire y la selección de Alemania.

Schweinsteiger fue multicampeón con el Bayern Munich y logró ganar la ansiada Copa del Mundo con Alemania.

Last match of the season, let’s go 🔥 pic.twitter.com/0HLwGBYhSF

— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) October 6, 2019