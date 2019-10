VIDEO. Surrealista carrera de pareja china se viraliza por ir hacia atrás

Lal atletas chinas lucieron tan confundidas que comenzaron a correr en sentido contrario a la meta en el Mundial de Atletismo de Doha. Mira el video.

El incidente ocurrió en la competencia de 4×100 femenino y el curioso momento ya le ha dado la vuelta al mundo.

Durante la competencia, las chinas se equivocaron en el momento de pasarse el testigo, pues salieron de la zona permitida.

Y en su intento por corregir su error, corrieron hacia atrás para seguir con los las reglas.

Pero luego lucieron muy confundidas y corrieron hacia delante, y luego otra vez hacia atrás.

Su error fue tan grave que les costó la descalificación, tal y como lo indica el reglamento de esa competición.

Mientras que Jamaica terminó en primer lugar con un tiempo de 41.44 segundos, las representantes de Gran Bretaña se quedaron con la plata.

Barry and Paul struggling with the last leg of the 4 x 100m relay for China at the #AthleticsWorldChamps #tometoyou pic.twitter.com/6uunx7roNC

— Joe Schofield (@Joetenderloin) October 5, 2019