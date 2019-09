VIDEO. Ejemplo de deportividad marca el Mundial de Atletismo de Doha 

El arubeño Jonathan Busby y ‎bisauguineano Braima Suncar Dabo fueron los protagonistas de una gran historia de deportividad.

Todo ocurrió en la jornada de los 5 mil metros planos del Mundial de Atletismo de Doha, Catar, 2019.

El corredor Busby llegó a los últimos 250 metros agotado, y casi al borde del desmayo.

Y fue ahí donde salió al rescate, su rival en competencia, el atleta de Guinea Bisáu: Braima Suncar Dabo.

Suncar Dabo sostuvo a Busby en los últimos 250 metros de la prueba, después de constatar que no iba a poder terminar sin su ayuda.

Las imágenes se volvieron tendencia el viernes, y este sábado, todavía muchos aficionados a la lealtad aplauden el gesto del Suncar Dabo.

An incredible display of sportsmanship 👏

Braima Dabo came to the rescue of Jonathan Busby after he nearly collapsed on the final lap of a 5,000m race. pic.twitter.com/rmobFQczKf

— ESPN (@espn) September 28, 2019