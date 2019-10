Lío en "La Masía" del FC Barcelona

La tensión palpita en las oficinas del club blaugrana, esto después de varias inconformidades de los jugadores con la directiva.

Ahora el caso es del técnico del "Juvenil A" y exjugador blaugrana, Víctor Valdés.

Al parecere ha habido una guerra de palabras entre el exguardameta y Patrick Kluivert, director de las categorías inferiores del club blaugrana.

Víctor Valdés está a un paso de abandonar el Barça Juvenil por desavenencias con la junta directiva y su mala relación con el director deportivo del fútbol base, Patrick Kluivert. Es vergonzoso asistir a este espectáculo y comprobar que en el club no se valore a gente de la casa. pic.twitter.com/Wl76CVbaFf

Según algunos medios españoles, Valdés habría ido encontra de la filosofía del Barcelona.

Y es que en "La Masía", suele utilizar la formación 4-3-3, sin embargo el essapñol optó por no utilizar dicha formación.

Valdés utilizó la 4-4-2, algo que disgustó a los directivos del club blaugrana que tomaron cartas en el asunto.

➡️Lunes destitución de Valdés ➡️Esta mañana se ha despedido de sus jugadores ➡️Roura le llamó ayer para decirle que hoy no se sentaría pic.twitter.com/FasS2J9fYs

A las tácticas se le suman la dolorosa derrota 3-0 contra el Inter de Milan en la UEFA Youth League.

Una seguidilla de malos resultados, también habrían sido el detonante para la posible destitución del exguardameta culé.

Según algunos medios, también se meciona que la directiva del club blaugrana le habría impuesto algunos jugadores.

Dichas decisiones no habrían gustado a Valdés que mostró su enfado a los directivos.

Victor Valdés prácticamente despidiéndose de sus jugadores del juvenil A después de discutir con Kluivert.

Ojalá Valverde se las agarrara con Kluivert también, pero si no es capaz de decirle a Piqué que no puede ir a Miami por la Davis, no creo que termine pasando. pic.twitter.com/mDMMAYe0WK

