La gimnasia guatemalteca sueña con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El sueño de los Juegos Olímpicos empieza la madrugada de este viernes para Guatemala y sus representantes.

La madrugada de este viernes arranca el Mundial de Gimnasia Artística donde Guatemala cuenta con representación.

Entre ellos destacan Jorge Vega y Ana Irene Palacios que buscarán representar dignamente a Guatemala y tienen amplias opciones de clasificarse a los Juegos Olímpicos.

La delegación contará con la representación de gimnastas que ya han demostrado en competiciones internacionales un gran nivel.

Los representantes de Guatemala para esta justa son:

No es mi última competencia ni tampoco mis últimos juegos!!! Regresaré para darle a GUATEMALA una medallas de oro! Lima 2019 #2 de América!! Gracias por sus buenos deseos! A seguir trabajando para cumplir las metas!! #Bluebeast #GuateInmortal #chromeHeart pic.twitter.com/kuC6rLfsRx

La competencia arrancará la madrugada de este viernes, el evento de desarrollará en la ciudad de Stuttgart en Alemania.

El evento se realizará durante 10 días con casi 600 atletas que desarrollarán sus habilidades en la ciudad teutona.

Ana Irene Palacios será la primera en tener participación en este evento y se declara lista y emocionada por lo que se avecina.

Además de Palacios, competirán en la rama femenina por Guatemala Kimberly Del Valle y Marcela Bonifani. Las tres están ubicadas en el equipo mixto 23 que tendrá su fase de clasificación el viernes desde las 01:00 de la madrugada, hora nacional, en la sesión I.

El máximo representante de la gimnasia guatmelteca tendrá participación hasta el domingo, cuando Jorge participe junto a Abellino Rubio en el equipo mixto.

Vega dice que el panorama no será fácil, pero que existe la posiblidad y luchará por lograr la tan ansiada clasificación.

“El panorama es complicado para alguien como yo, que no participa en all around, pero existe una oportunidad y es por esa razón que estamos aquí, dispuestos a dar lo mejor y lograr lo que una vez hicimos”.

"Lo primero, es buscar la final, una vez ahí, “buscar la mejor posición posible y así lograr el pase a Tokio… algo extremadamente difícil, pero nunca imposible y sabemos que podemos lograrlo”, concluyó Vega.