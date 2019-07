Ana Irene Palacios: "Creo que Dios nos dio la oportunidad de soñar porque los sueños se pueden hacer realidad"

Ana Irene está consciente que sobre sus hombros pesa la responsabilidad de dar la cara por la gimnasia femenina de Guatemala en unos Juegos en los que antes Ana Sofía Gómez fue la gran referente.

Y aunque sus rivales son de talla mundial, dice que es posible subir al podio.

Lleva 13 años practicando la gimnasia artística; sin embargo, estos serán sus primeros Juegos Panamericanos, pues recién inició su participación en los eventos del Ciclo Olímpico.

¿Cómo te sientes previo a tu participación en los Juegos Panamericanos?

Estoy emocionada y contenta de representar a Guatemala. Es una gran oportunidad que Dios me ha dado y que con esfuerzo he logrado cosechar. Me siento preparada para defender el nombre de Guatemala.

¿Cómo fue tu preparación?

He tratado de mejorar mi postura en las rutinas y la técnica para lograr mejores notas. Siempre pienso que cuando damos ese paso, cuando creemos que no podemos, es lo que hace la diferencia.

¿Cuál fue el momento más difícil en tu preparación?

Hubo dolores y malos días, pero logré superarlos con valentía y coraje, en esos momentos recordaba mis sueños y eso me motivó siempre a seguir adelante.

¿Cómo ves a tus rivales en estos Juegos?

Las gimnastas de Estados Unidos, Canadá y Brasil son muy fuertes, son potencias mundiales, pero estoy contenta de compararme con ellas y ver cuánto he crecido.

¿Tienes posibilidades de ganar una medalla?

Creo que sí es posible, pero lo que puedo asegurar es que daré lo mejor de mí en cada rutina. Haré mi mayor esfuerzo.

¿Cómo te iniciaste en este deporte?

A los tres años me metieron a un curso de vacaciones de gimnasia, y ahí me sentí libre y encontré mi verdadera pasión. Al principio lo tomé como un hobbie, pero conforme pasaron los años incrementé mis horas de entrenamiento hasta que se convirtió para mí en alto rendimiento.



Publicidad



¿Cómo te ha apoyado tu familia?

Siempre me han dicho que siga mis sueños y que confíe mucho en Dios, pues Él es mi pilar. Creo que Dios nos dio la oportunidad de soñar porque los sueños se pueden hacer realidad.

¿En cuál evento sellaste tu pase a Lima?

Tuve un pre-Panamericano el año pasado en Perú y ahí fue donde me clasifiqué. Además, hubo un selectivo este año en Guatemala y fui elegida.

¿Cuál es tu sueño?

Ir a unos Juegos Olímpicos y representar bien a Guatemala, demostrar que en nuestro país hay talento.

¿Qué les dices a los guatemaltecos?

Les agradezco por el apoyo y les pido que sigan sus sueños. Inculquen que todo lo que se propongan lo pueden lograr de la mano de Dios.

Dato