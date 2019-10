Amarini Villatoro revela lista de convocados para la fecha FIFA de octubre

View this post on Instagram

Wilber Perez vishet kuq e bardh Gjilani sot ka arritur marrëveshje me qendër sulmuesin nga Guatemala Wilber Perez. Ish reprezentuesi i përfaqësueses së Guatemalas në skuadrën e Gjilanit vie nga skuadra e Sanarate FC nga kampionati i Guatemalas.Ai karrieren e tijë si futbollist e zhvilloi në shtetin e tijë amë. Lojtari gjithashtu ka 5 paraqitje për kombëtarën e tijë dhe duke i luajtur që të gjitha ndeshjet.