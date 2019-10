CEO del Dortmund se burla del Aubameyang y este le responde

El gabónes Pierre-Emerick Aubameyang es uno de los delanteros con más impacto del momento, manteniendo un gran nivel en los equipos donde ha militado.

Actualmente el delantero milita en el Arsenal de Inglaterra, llegó al club inglés procedente del Borussia Dortmund.

La salida del gabonés del club alemán no fue la mejor, ya que se declaró en rebeldía para salir de dicho club.

Aubameyang no entrenaba para forzar su salida, que terminó consiguiendo.

Wednesday: “Aubameyang, who plays great at Arsenal, will probably be warm-hearted when he looks at his bank account, but on Wednesdays will be saddened when he has to watch the Champions League on television.”—Dortmund CEO Hans-Joachim Watzke

Al no salir de la mejor manera, Aubameyang no dejó muchos amigos con la directiva alemana y es que el CEO del Dortmund Hans-Joachim Watzke arremetió contra el futbolista.

El CEO emitió unas polémicas declaraciones a las que el futbolista gabonés respondió.

Estas inoportunas declaraciones hacen alusión a que el Dortmund está disputando la Champions, mientras que el Arsenal juega la Europa League.

Sin embargo, el gabonés no se quedó callado y le respondió al directivo del Dortmund de una manera muy clara e incluso invoclucrando a Ousmane Dembélé.

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown 🤡 I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money 🤣🤣🤙🏽don’t talk about money please!!! Leave me alone pls 🙏🏽

— Aubameyang P-E (@Aubameyang7) October 3, 2019