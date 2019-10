Barcelona confirma lesión de uno de sus laterales 

Las noticias para el Barcelona no son nada alentadoras previo al juego ante el Inter de Milan debido a la lesión de su lateral Junior Firpo.

Pocas horas antes de jugarse el juego entre Barcelona e Inter, el equipo culé oficializó la baja de su lateral Junior Firpo por lesión.

El lateral izquierdo, nacido en República Dominicana, “tiene una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha”.

Además, el club confirmó que: “No jugará esta noche en el Camp Nou”.

El Barcelona recibe al Inter de Milan por la fecha 2 de la EUFA Champions League.

[BREAKING NEWS]

@JuniorFirpo03 ruled out of #BarçaInter through injury

More info 👉 https://t.co/vbU5eUGhVV 👈 pic.twitter.com/EWT0hHss7A

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2019