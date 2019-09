Champions League: Los mejores cruces en el inicio de la fase de grupos

Este martes comienza la fase de grupos de la Champions League y aquí te presentamos los partidos más fuertes de la primera jornada.

El Liverpool, vencedor de una edición 2019 de la Champions inolvidable por sus remontadas espectaculares, aspira a repetir título.

Mientras que Real Madrid y el Barcelona buscan recuperar la corona.

Y es que entre los duelos que más llaman la atención en la primera jornada están:

Tras sufrir dos remontadas humillantes en las dos últimas temporadas, el Barcelona tiene el reto de levantar un trofeo continental que se le resiste desde 2015.

En las últimas ocho temporadas el Barça sólo ha ganado una Champions frente a las cuatro de su eterno rival, el Real Madrid.

El Nápoles vs Liverpool aparece como uno de los platos fuertes de la primera jornada en la Champions League.

Será un partido que tendrá un duelo de estilos en los banquillos: el bonachón Carlo Ancelotti contra el rockero Jürgen Klopp.

Mientras que en el PSG vs Real Madrid, todo el morbo se enfoca en el regreso de Zinedine Zidane.

En la competición fetiche del Real Madrid, 13 veces campeón de Europa, el entrenador Zidane no tiene margen de error en París.

