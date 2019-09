VIDEO. Ferrari comete errores que permiten el triunfo a Lewis Hamilton

"Es exactamente lo que necesitábamos. Nosotros no abandonamos nunca", celebró el pentacampeón del mundo, Lewis Hamilton.

Y es que el piloto de Mercedes, se quedó con el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 este domingo.

Así, puso fin a una serie de tres victorias de Ferrari y aumentó su ventaja al frente de la clasificación del campeonato del mundo.

Here's the story of how they got the better of Ferrari at the #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/YeJOsBiYwe

A win against the odds for @MercedesAMGF1 and @LewisHamilton in Sochi

Gracias a un punto extra logrado por firmar la mejor vuelta de la carrera, Hamilton aventaja ahora a su inmediato perseguidor, su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, en 73 puntos en la clasificación de pilotos.

Bottas y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que salió desde la pole position, le acompañaron en el podio.

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) abandonó a causa de un problema en su motor, precisó la Scuderia.

Two team mates – each of them with a claim to the race lead

There was tension on the Ferrari airwaves during the opening few laps at Sochi on Sunday 👀 🎧#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/QcLiYJrCRU

— Formula 1 (@F1) September 29, 2019