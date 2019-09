Neymar: "Quiero ser el mejor futbolista del mundo”

El caso de Neymar fue uno de los más sonados en el mercado veraniego, pues su salida era casi inminente.

Sin embargo, el brasileño no logró concretar su cometido, que era salir del Paris Saint-Germain.

Neymar afirmó que no se sentía feliz en Paris, sin embargo no se concretó su salida y tendrá que permanecer con los parisinos.

Los aficionados criticaron su disposición y ha sido mal recibido en el Parque de los Príncipes.

🗣️ Neymar al 'Daily Mirror': "Me he equivocado varias veces y he recuperado toda la confianza que tenía por un alto precio. Mi deseo es ser el mejor futbolista del mundo". pic.twitter.com/bsSeWjTIM8

— Fútbol francés (@FutbolFrancais) September 24, 2019