Ángel Di María liquida al Real Madrid en el Parque de los Príncipes 

Resultado PSG y Real Madrid | El PSG recibió al club español en la primera fecha de la Champions League.

El cuadro parisino tuvo como novedad en su 11, la titularidad de Keylor Navas, quien enfrentó a su exequipo.

La gran figura del duelo fue Ángel Di María.

Con goles del argentino Ángel Di María (13' y 33') y Thomas Meunier (90'+1'), el PSG le ganó al Real Madrid 3-0.

El español Juan Bernat realizó un centro donde Di María aprovechó el esférico y se perfiló en la esquina del área pequeña.

Para hacer un tiro fuerte y corto ante la humanidad de Thibaut Courtois.

Se jugaban 31' minutos, y nuevamente Di María, con una inolvidable primera mitad, logró con un fuerte remate de pierna zurda su segunda anotación.

Le pegó fuerte y colocado, elementos que impidieron a Courtois evitar la caída del equipo de Zidane.

Con este doblete, Di María se convirtió en el quinto jugador a lo largo de la historia en marcarle esa cantidad de goles al Real Madrid en la primera parte de un partido.

Según estadísticas del periodista español, Alexis Martín-Tamayo (MisterChip).

Asimismo, MisterChip enlistó a los exfutbolistas blancos que le marcaron al club: Zamorano, Julio César, Morientes, Robben, Sneijder, Huntelaar, Morata, James y Di María.

Tras el segundo gol de Di María, Real Madrid se fue a buscar el gol del descuento.

Y fue en el minuto 35', cuando Bale, que anteriormente había tenido un tiro libre.

Y generó peligro, logró penetrarse entre la última línea del equipo parisino.

La jugada terminó en gol, pero el árbitro del duelo se apoyó en el VAR y se determinó que el galés se había apoyado con la mano para vencer a Navas.

Por consecuencia, se anuló la jugada y en ese instante, la victoria era de los locales 2-0.

Thomas Meunier marcó el 3-0 definitivo a los 90'+1', para liquidar a un desconocido Real Madrid.

En un fulminante contragolpe del PSG, los dos laterales: Meunier a Bernat, Bernat a Meunier, para rubricar el gol de Thomas al cierre del partido.

El guardameta belga, Thibaut Courtois, encajó su gol número 57 con el Real Madrid, en un total de 40 partidos.

Asimismo, acumuló 15 juegos, de forma consecutiva, recibiendo gol por parte de sus rivales, sin duda alguna, números que no son del gusto del aficionado blanco.

