Zinedine Zidane habló sobre su actual situación en el Real Madrid

Esta mañana el estratega del Real Madrid, Zinedine Zidane habló en conferencia de prensa con medios españoles e internacionales.

El francés habló sobre la delicada situación que vive en el club blanco y si teme perder su puesto con los merengues.

Además afirmó que el encuentro contra el Sevilla por la tarde, será de vital importancia para retomar el camino.

#Deportes Zinedine Zidane asegura que se siente con "fuerzas" para dar la vuelta a la mala situación del Real Madrid y fue tajante cuando fue preguntado por sentir la confianza de los dirigentes al asegurar que si no está respaldado "mejor salir" pic.twitter.com/nv0jbZqaw5

El primer tema que tocó el francés fue el partido contra el Sevilla, los andaluces se encuentran en primer lugar de la liga española.

Los merengues buscarán asaltar el primer lugar, pero solo derrotando al Sevilla y con una derrota del Atlético de Madrid lograrán ubicarse en dicho puesto.

🔴🎙️LOPETEGUI, entrenador del SEVILLA: "Ser entrenador de este club es maravilloso. No hay motivación especial por jugar contra el Real Madrid" pic.twitter.com/qxhvsu3ert

El francés también añadió que las críticas son parte del entorno que vive día a día y que no le afectan en lo absoluto.

Al contrario, según Zidane, las críticas le dan más fuerzas para trabajar de una mejor manera y sacar adelante al equipo.

"No me sorprende nada. Esto es la vida. Nosotros siempre hemos tenido dificultades incluso ganando. Siempre han habido momentos complicados en este club. Siempre se pueden superar. Lo que se diga fuera no interesa. La fuerza la tenemos dentro", añadió Zidane.