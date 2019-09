VIDEO. Así fue el primer “haka” intimidante de Nueva Zelanda en Mundial de Rugby

El Mundial de Rugby Japón 2019 ya tuvo el primer “haka” de Nueva Zelanda y es una sensación en redes sociales.

El Mundial de Rugby inició el pasado 20 de septiembre, y este sábado, se dio el duelo entre Nueva Zelanda y Sudáfrica por el Grupo B.

Dicho partido tuvo la famosa, tradicional y desafiante “haka” de los neozelandeses.

Todos los lentes se enfocaron en el elenco de los All Blacks.

Y al momento de darse el grito de guerra.

Todos sus gestos quedaron plenamente grabado por los medios de comunicaciones que cubren el Mundial.

The first @AllBlacks haka of #RWC2019. New Zealand lay down the challenge to South Africa with intimidating haka #NZLvRSA pic.twitter.com/leGlK5NFSk — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 21, 2019

Primera victoria de Nueva Zelanda

Nueva Zelanda, gran favorito del torneo, se impuso a Sudáfrica y dio un paso importante hacia los cuartos de final. Una segunda fase en la que los Pumas de Argentina se alejan.

Los All Blacks no defraudaron y se impusieron en Yokohama a otro de los aspirantes al título, Sudáfrica, aunque sufriendo un poco, por 23-13.

Nueva Zelanda busca en Japón su tercer título consecutivo y el cuarto en su historial.

Historia del "haka"

El haka es una tradición de la cultura Maorí y consiste en una danza ritual o en un grito de guerra.

Según la historia Maorí, dicha danza representa el orgullo, la fuerza y la unidad de una tribu.

Dicho ritual cuenta con movimientos vigorosos, además de gestos.

Actualmente es interpretada tanto por hombres como por mujeres.

Y se suele utilizar en bienvenidas, bodas, funerales o eventos deportivos.

This is the *perfect* reaction to seeing your first ever haka 👏#MyRugbyMoment #RWC2019 pic.twitter.com/KeZrMHtAK7 — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 21, 2019

Derrota de Argentina

Por su parte, Argentina dio un paso atrás en sus aspiraciones de pasar a cuartos de final con su derrota en su debut en Tokio contra Francia por 23-21.

En duelo en que los Pumas rozaron el milagro, tras ir perdiendo al descanso por 20-3.

En un Grupo C en que Francia, Argentina e Inglaterra, favorito de la llave, se disputan las dos plazas de acceso a cuartos, en una zona que completan Tonga y Estados Unidos, este partido era capital para los Pumas.