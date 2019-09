Georgina Rodríguez se roba los suspiros de sus seguidores con ajustado vestido

La pareja de Cristiano Ronaldo robó todas las miradas en la alfombra roja de los Premios Mujer Sesderma que se entregaron el pasado jueves.

Georgina lució un ajustado vestido de encaje que robó los suspiros de sus seguidores en su cuenta de Instagram.

La actual pareja de Cristiano Ronaldo tiene más de 13 millones de seguidores en la famosa red social.

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Sep 20, 2019 at 9:55am PDT

Instagram es la red social que más suele usar la pareja de CR7 y en varias ocasiones postea fotos que provocan los suspiros entre sus más de 13 millones de seguidores.

Sin embargo la mujer de nacionalidad argentina convive bastante tiempo con los hijos del portugués.

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Sep 15, 2019 at 12:31pm PDT

Cabe resaltar que Georgina es la madre de la más pequeña de las hijas de Cristiano, Alana Martina.

Suele subir bastantes fotos con la pequeña, con la que suelen ser muy cercanas y unidas.

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Jan 12, 2019 at 3:44am PST

En reiteradas ocasiones Georgina ha demostrado en sus publicaciones el amor incondicional que siente por CR7.

Las fotos que sube en la ya mencionada red social hacen que sea un hecho el amor que ella sienta por el portugués.

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Jul 8, 2019 at 5:35am PDT

El actual jugador de la Juventus recientemente concedió una entrevista con un reconocido medio británico.

En dicha entrevista el portugués habla de su infancia, su padre y otros aspectos de su vida que no suele tocar.

Probably one of the most revealing interviews I ever did…! Thanks @piersmorgan for the interview.👍🏽 pic.twitter.com/4fWfU3ifxj

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 17, 2019