Exportero Cristian García explota en redes sociales tras muerte de amigas 

La violencia nuevamente es tema de conversación entre los guatemaltecos tras lo acontecido en una discoteca de la zona 10 Capital, que dejó tres mujeres muertas.

Entre ellas, dos extranjeras y la otra nacional.

Fue así como, la balacera donde murieron las tres féminas ocurrió la madrugada de este viernes, informó el Cuerpo de Bomberos Municipales (CBM).

Muchos comentarios de indignación se publicaron en las distintas redes sociales tras lo sucedido.

Y entre ellos, resaltó el del exportero Cristian García.

El exportero de Comunicaciones, se molestó ante la publicación del tuitero @TheRealAlpawa, quien en primeras instancias dijo: “Señores de los medios: eso no era una discoteca, era un p…. Si por recato no quieren usar ese término, hay otros adecuados. Prostíbulo, burdel, casa de tolerancia, tugurio, garito, casa de lenocinio”.

García le respondió: “Pues no era un p… Se llama Metro es o era lugar de after y dos de las chicas asesinadas eran amigas personales”.

Asimismo, añadió: “Así que no te creas el gracioso cuando asesinen a una hija, hermana, madre, esposa o una amiga”.

— Cristian Garcia (@Pibegt) September 20, 2019