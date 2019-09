El alarmante dato que confirma el delicado momento que vive el Real Madrid

El Real Madrid se vio superado de inicio a fin en su encuentro contra el Paris Saint-Germain, donde los dirigos por Thomas Tuchel fueron amplios dominadores del partido.

Los parisinos aprovecharon el momento anímico y le recetaron un 3-0 al Real Madrid en el Parque de los Príncipes.

Sin embargo hubo un dato alarmante que se reveló después de terminar el partido entre ambos clubes.

Y es que el club blanco no hizo ningún disparo al arco, algo que no sucedía hace más de 15 años en competeciones europeas.

Dicho dato solo confirma el alarmante momento que se vive en el interior del club lanco, que sufre tanto en defensiva como en ofensiva.

Los merengues no se quedaban sin disparar al arco, desde la temporada 2003-2004.

El futbolista argentino tuvo su gran noche al despacharse con dos de los tres goles que le anotaron al Madrid.

Di María aprovechó su oportunidad de redimirse y anotó dos goles contra su exequipo hace algunas temporadas.

El nacido en Rosario al tener una gran actuación fue escogido en el equipo de la semana de la Champions League.

This week's top-scoring XI 🙌

How many have you got? #UCLfantasy | @PlayStationEU pic.twitter.com/WKIJ9FnFVt

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2019