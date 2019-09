Ángel Di María encabeza el 11 sudamericano en la Champions League 

El futbolista Ángel Di María fue el gran protagonista de la primera jornada de Champions League.

Al encaminar el triunfo del Paris Saint-Germain sobre el Real Madrid (3-0), con un doblete en el partido más destacado de la primera fecha.

El 'Fideo' confirmó su condición de hombre fuerte en ataque ante la ausencia de Cavani, Mbappè y Neymar.

Fernando Muslera (Galatasaray/URU): El capitán del conjunto turco tuvo una buena actuación en el empate ante Brujas (0-0).

En otras latitudes, Gabriel Jesus se estrenó como goleador la campaña europea.

En la victoria a domicilio del Manchester City sobre el Shaktar (0-3).

Por su parte, Lucas Moura fue esencial para que el Tottenahm rescatara un punto de su visita al Olympiacos con un empate (2-2).

Mientras Nicolás Tagliafico lideró al Ajax en el triunfo sobre Lille (3-0).

¡Victoria, gol y asistencia! ¡Feliz por este gran estreno en la @LigadeCampeones!

🔝⚽🎁

Win, goal and an assist! Happy with this great start to the @ChampionsLeague! #UCL #ajalil pic.twitter.com/A5jOMDG4Im

— Nico Tagliafico (@nico_taglia) September 17, 2019