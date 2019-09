Diego Maradona: "Me duele el alma", tras debut con Gimnasia

"Me duele el alma", declaró Diego Maradona al cabo del partido en el que debutó este domingo como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

El cuadro Lobo cayó 2-1 ante Racing en la sexta jornada de la Superliga del fútbol argentino.

"No me duele la cabeza, me duele el alma. No creo que el campeón argentino (Racing) haya sido más que nosotros en el partido”, aseguró el 10.

“En ningún momento fue superior a nosotros, salvo que tiene jugadores de calidad que te esconden la pelota y te hacen correr el doble, sobre todo si están en ventaja", dijo Maradona en la rueda de prensa posterior al partido.

Sin embargo, el astro argentino aseveró que "aunque me duela el alma, hay que pasar este momento".

Racing ganó con “goles sucios”

Racing "hizo los goles pero no jugó como lo veníamos viendo. Hizo goles sucios, pero ganó y no hay que llorar", sintetizó “el Diego”.

Luego, Maradona aseguró que: "Hay que seguir trabajando. Después del partido hablamos con el cuerpo técnico y el presidente y coincidimos: no hay un paso atrás, hay que seguir metiendo".

Así se sentenció la primera derrota de Diego Maradona

El debut de Diego Maradona no tuvo un final feliz.

El equipo del astro argentino perdió 2-1 ante Racing, vigente campeón del fútbol argentino.

A pesar del gran recibimiento que tuvo el equipo, con más de 25.000 aficionados en la cancha, y la inyección de ánimo que significó la llegada de Maradona, ovacionado de manera repetida por los hinchas,

Racing aprovechó los errores defensivos del equipo local y se impuso con goles de Diego González (36) y Matías Zaracho (54), mientras que Matías García (52) anotó el transitorio empate.

La siguiente presentación del conjunto de Maradona será el 23 de septiembre cuando visite a Talleres de Córdoba.