Guatemala ya conoce su recorrido para clasificar a la Copa Oro 2021

La Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe del Futbol Asociación (Concacaf), ha informado este miércoles que la Liga de Naciones servirá como clasificatorio para la Copa Oro 2021.

Guatemala se medirá este jueves a partir de las 20:00 horas a Anguila en actividad del grupo C.

.@CNationsLeague to serve as pathway for 2021 @GoldCup

🗞>> https://t.co/j5xa3ekZGu#FollowTheDream #LoveForOurGame pic.twitter.com/ARRFSiMbDL

— Concacaf (@Concacaf) September 4, 2019