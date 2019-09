Lionel Messi confesó que le gustaría tener una cena con Cristiano Ronaldo

La relación entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ha ido mejorando con el pasar de los años.

Esto debido a las constantes galas donde ambos tienen que asistir, por su gran nivel de juego durante la temporada.

Pese a que muchos crean falsas expectativas de una mala relación, es todo lo contrario.

Ambos jugadores mantienen una gran relación y afirman que les gustaría compartir alguna cena.

El diario Sport se encargó de realizarle una entrevista al astro argentino.

Se hablaron de muchos aspectos dentro y fuera de la cancha, al igual que el deseo de Messi de que Neymar volviera al club blaugrana.

Messi habló de manera sincera sobre su relación con Cristiano Ronaldo y sobre compartiría alguna cena con el portugués.

El argentino confesó que guardan una gran relación, sin embargo al no haber compartido vestuario no pueden tener una gran amistad como el quisiera.

“No tengo problema. Siempre dije que no tego problema con él, que no éramos amigos porque no hemos compartido un vestuario, y siempre que nos vimos fue en las galas o en premios", declaró Messi.