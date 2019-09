Florentino Pérez revela porque no fichó a Neymar y Pogba

El Real Madrid está acostumbrado a incorporar a los mejores jugadores en su plantilla.

Esta temporada los merengues se reforzaron para mejorar la desastrosa temporada pasada.

Los merengues incorporaron a Eden Hazard, Luka Jovic, Rodrygo Goes, Ferland Mendy y Eder Militao.

Thank you for this unforgettable day my new Real Madrid fans! #HalaMadrid

Merci pour cette journée inoubliable mes nouveaux fans du Real! #HALAMADRID pic.twitter.com/zhUxGjBFtT

— Eden Hazard (@hazardeden10) June 13, 2019