Paul Pogba es víctima de insultos racistas en Twitter

El jugador francés Paul Pogba, es una nueva víctima de insultos racistas en la Premier League.

Dichos insultos se empezaron a generar a raíz del penal errado de Paul Pogaba contra el Wolverhampton el pasado lunes.

Dicho penal hubiese significado el triunfo para el Manchester United.

Ante los sucesos el Manchester United se pronunció y emitió un comunicado sobres dichos insultos.

Manchester United has zero tolerance of any form of racism or discrimination. #allredallequal pic.twitter.com/neapEz2FFa — Manchester United (@ManUtd) August 20, 2019

El club inglés no tolerará ninguna forma de racismo hacia sus jugadores o cualquier otro jugador.

En dicho comunicado también se lee que trabajarán para dar con el paradero de las personas que insultan a los suyos.

Las muestras de racismo se dieron en el estadio y también en redes sociales.

"Tenemos el privilegio de contar con personal y seguidores de diversos orígenes, y aceptamos la responsabilidad que tenemos de tener un impacto positivo en todos aquellos que visitan Old Trafford y apoyan al club, sin importar en qué parte del mundo se encuentren", se lee en el comunicado.

Apoyo de sus compañeros

Pogba no ha estado solo en los duros momentos que atraviesa por las distintas críticas e insultos.

Sus compañeros de equipo, Harry Maguire y Marcus Rashford le han mostrado su total apoyo ante esta situación.

Maguire expresó de que se siente "asqueado" por el comportamiento de los aficionados.

También comentó que se le debería pedir identificación a toda persona que utilice una red social, para evitar esos problemas.

Disgusting. Social media need to do something about it… Every account that is opened should be verified by a passport/driving licence. Stop these pathetic trolls making numerous accounts to abuse people. @Twitter @instagram https://t.co/bzow073aTw — Harry Maguire (@HarryMaguire93) August 20, 2019

Por su parte Marcus Rashford defendió a su compañero de manera muy fraternal.

En su cuenta de Twitter el inglés escribió un conmovedor mensaje para Pogba.

Manchester United es una familia, Paul Pogba es una gran parte de esta familia. Lo atacas, nos atacas a todos", escribió Rashford.

Manchester United is a family. @paulpogba is a huge part of that family. You attack him you attack us all… @ManUtd https://t.co/PgalnFQMeu — Marcus Rashford (@MarcusRashford) August 20, 2019

Para terminar el inglés recalcó que esto debe terminar definitivamente, etiquetando a Twitter en su publicación.

Todo esto para que los desarrolladores de la gran red social, tomen cartas en el asunto contra los insultos racistas.