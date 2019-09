Falleció Sahar Khodayari, la iraní que luchó por que las mujeres entraran a los estadios

En Irán desde 1981 las mujeres tienen prohibido entrar a los estadios, pues las leyes así lo dictaminaban.

Sin embargo hubo una mujer que peleó por los derechos de las mujeres iranís.

Su nombre es Sahar Khodayari y falleció este martes a causa de las grandes quemaduras que tenía.

Dicha mujer quería sentir lo que era ver un partido de futbol, por lo que se disfrazó de hombre para poder ingresar al estadio.

Khodayari fue descubierta y fue condenada a 6 meses de prisión, que ella no quiso cumplir.

Por lo que opto a quemarse en manera de manifestación y hoy esas quemaduras le han causado la muerte.

Su 'delito' se remonta al 12 de marzo. Khodayari, de 29 años, se vistió de hombre para asistir al partido entre Esteghlal y Al Ain (1-1) y burlar, de este modo, la prohibición de no entrar al estadio.

Su muerte, ha generado una gran controversia y ha reactivado las protestas para que las mujeres puedan acceder a los estadios.

Se ha pedido, que la FIFA tome cartas en el asunto, de forma esporádica pudieron acceder, por primera vez a los estadios, para ver el Irán-Bolivia en octubre de 2018.

En agosto del presente año, se arrestaron a 4 mujeres por intentar entrar al estadio, pese a las prohibiciones.

What a horrible tragedy 😔 @FIFAcom and any other organization that’s in a position of privilege and power, you need to act to make this stop! RIP #SaharKhodayari https://t.co/DPj4W92PQ5 pic.twitter.com/mXmfaDxwAv

La noticia ha tomado gran relevancia, que se ha creado una campaña en Twitter para que la FIFA tome cartas en el asunto.

Se ha creado en hashtag #SaharKhodayari en apoyo a la iraní que falleció esta mañana.

Dicha manifestación virtual se ha vuelto tendencia en Twitter y se han unido jugadoras profesionales de futbol a la causa.

I have a platform and I have never been afraid of raising my voice when in need.This is a tragedy and it can’t continue anymore. @FIFAcom it’s time to act and not be silent.WE need to help the women of Iran fight against gender apartheid.This is about human rights!#SaharKhodayari https://t.co/UE4r071Niv

— Kosovare Asllani (@KosovareAsllani) September 10, 2019