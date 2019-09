FOTO. Ciclista sufre aparatosa caída y recibe 16 puntos

Los ciclistas son propensos a sufrir fuertes accidentes, esto debido a que casi no cuentan con protección.

Esta vez no fue la excepción y la Vuelta a España vio un accidente fuerte.

Dicho accidente se dio cerca de finalizar la décimocuarta etapa de la Vuelta que se realiza en España.

El recorrido se realizaba en la ciudad de Oviedo, que se sitúa en el norte de España.

Watch @Sammmy_Be react to a late attack and then power away to a stunning victory on Stage 14 as the @BORAhansgrohe rider picked up his second win of #LaVuelta19! pic.twitter.com/42oKKzBASC

— Velon CC (@VelonCC) September 7, 2019