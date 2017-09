El británico Chris Froome celebra como el campeón de la Vuelta a España

El británico Chris Froome ganó este domingo su primera Vuelta a España, para completar un histórico doblete Tour de Francia-Vuelta, luego de la etapa 21 y última de la ronda española, que ganó al sprint el italiano Matteo Trentin del equipo Quick Step.

Trentin, que ya había ganado otras tres etapas en esta Vuelta, se impuso en la meta en el centro de Madrid al francés Lorrenzo Manzi, del FDJ, quien ingresó segundo, y al danés Soren Andersen, que fue tercero.

Froome rubricó la victoria final convirtiéndose en el primer hombre en lograr un doblete Tour-Vuelta en este orden, y el tercero que ha ganado estas dos carreras en la misma temporada.









Antes que él, sólo habían logrado esta gesta los franceses Jacques Anquetil (1963) y Bernard Hinault (1978).

"Es una sensación increíble. Vaya manera de acabar tres grandes semanas de carrera", expresó el corredor que terminó la competencia al tope de la clasificación general individual.

"Haber logrado el doblete Tour-Vuelta es una gran sensación. Cada victoria es diferente, cada una tiene su propia historia, pero junto con el del sábado, este ha sido un momento muy emocionante", añadió el británico.

Froome es el primer británico que consigue ganar la Vuelta a España en sus 72 años de historia, después de una etapa que sirvió de homenaje tanto al líder del Sky como a Alberto Contador, en su última etapa carrera como profesional.

Un día antes, Contador, uno de los mejores corredores españoles de la última época después de Miguel Induraín, se mostró muy emocionado un día después de haber triunfado en la etapa 20.

"No podía haber un final más bonito que este, consiguiendo ganar en el Angliru", dijo. "Siempre he dado todo, tenía que despedirme de esta manera, no había un momento ni un sitio mejor que este para despedirme", aseguró el "Pistolero" que en su carrera ganó tres Vueltas (2008, 2012 y 2014), dos Tour de Francia (2007 y 2009) y dos Giros de Italia (2008 y 2015).

Con información de agencias