VIDEO. Georgina Rodríguez y las lágrimas de felicidad de un joven con Down

Hoy he visitado a mis [email protected] de la @esferafundacion 💚❤️ No hay seres más cariñosos y agradables en el mundo. Me han hecho sentir muy feliz. En esta fundación trabaja la madre de una amiga y siempre que puedo les mando algún dulce para alegrarles la tarde, pero hoy aprovechando que estoy en Madrid he querido pasar a conocerlos a [email protected] ¡No he podido ser mejor recibida! Estoy feliz y emocionada. Quiero agradecer a los trabajadores de esta fundación su gran labor, que como bien dicen ellos "es duro y muy gratificante al mismo tiempo". Tenemos que estar para los que lo necesitan realmente. 🌹💕💖😇 #love