Exfigura del Madrid y Alemania acusado de tráfico de pornografía infantil

En medio de un escándalo el exjugador del Real Madrid Christoph Metzelder ha recibido una fuerte acusación que le llevaría a la cárcel.

De acuerdo a información del diario alemán “Bild”, la policía de Hamburgo llevó a cabo una redada en la casa del exmadridista.

Y los resultados fueron tenencia y tráfico de pornografía infantil, así lo dieron a conocer.

Fue jugador del Real Madrid y vistió la camiseta de la selección de Alemania.

Además, era comentarista y muchos halagaban su humildad y cercanía, según el medio en mención.

La estima era tal, que no se llegó a sospechar que alguien como él podría estar involucrado en un escándalo como este.

Sin embargo, los hallazgos de la policía cambiaron por completo la imagen del exdefena.

“Esto incluye grabaciones digitales. Como consecuencia de ello se obtuvieron órdenes de registro que fueron llevadas a cabo”, concluyó.

Según “Bild”, el exfutbolista se encontraba en un curso de formación para entrenadores cuando fue sorprendido por los agentes.

Ellos lo escoltaron hasta su casa para llevar a cabo la redada que había sido ordenada.

La denuncia habría sido puesta por una mujer que supuestamente mantuvo una relación sentimental por un año, con el exfutbolista.

@SquawkaNews @Squawka

Translate it and you have news 😉https://t.co/7Lmnanzu0w

— Omid Khan (@OmidDqq) September 3, 2019