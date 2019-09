Rafinha Alcántara deja el Barcelona

El FC Barcelona y el Celta de Vigo han acordado la cesión del mediocampista brasileño, Rafinha Alcántara.

Rafinha había jugado de titular los últimos dos partidos de liga con el Barcelona.

Sin embargo el talentoso medio tendría pocas oportunidades de brillar con la gran cantidad de medios que tiene el Barcelona.

LATEST NEWS: @Rafinha extends deal one year and goes to Celta on loan.

More details 👉 https://t.co/zWyHMPeAPj pic.twitter.com/rqYkPdDkIw

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 2, 2019