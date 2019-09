VIDEO. Charles Leclerc dedica su primera victoria en F1 a su amigo muerto

Con una emotiva dedicación a su amigo Anthoine Hubert, muerto en la víspera durante una carrera de F2, Charles Leclerc celebró en Spa.

El monegasco, piloto de Ferrari, logró este domingo su primera victoria en Fórmula 1 con el Gran Premio de Bélgica.

Leclerc, que ofreció además a la Scuderia su primer triunfo de la temporada, resistió en las últimas vueltas de carrera a los ataques de Lewis Hamilton (Mercedes).

Sin embargo, el vigente campeón aumentó su ventaja al frente de la clasificación del Mundial.

"A la vez que cumplo un sueño de infancia hemos vivido un fin de semana muy difícil porque ayer perdimos a un amigo".

Estas fueron las primeras palabras del ganador una vez cruzó la línea de meta.

Leclerc había escrito "RIP Tonio" sobre el volante de su Ferrari así como "#19 Racing for Anthoine" en el flanco de su monoplaza.

"Es muy difícil disfrutar de esta primera victoria", insistió el ganador.

"This one is for Anthoine"

An emotional moment for @Charles_Leclerc, as he secures his first ever F1 win and a first victory of the 2019 season for @ScuderiaFerrari#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/VwV86aQ8FE

— Formula 1 (@F1) September 1, 2019