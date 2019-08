Jorge Vega emociona a sus seguidores con un nuevo proyecto

El gimnasta Jorge Vega causó sensación en las redes sociales al anunciar un nuevo proyecto con el que espera poner en alto el nombre de Guatemala.

Vega dijo que el próximo miércoles será una fecha clave.

Y a pesar de que sus seguidores tendrán que esperar un poco para saber de qué se trata, ya lo animan.

La publicación de Jorge Vega

“Mil gracias a aquellas empresas que reconocen mi trayectoria y se suman a ayudarme a crecer y apoyar a los atletas que damos todo por Guatemala!”, escribió Vega en Twitter.

Y continuó: “Con fe en Dios más oportunidades vendrán en el camino! Muy feliz con el proyecto de hoy!”, agregó.

El gimnasta dijo que será el próximo miércoles en una conferencia de prensa, que dará a conocer el proyecto.

Cabe recordar que el carácter fuerte y consciente de Vega, le ha valido para ganarse la admiración de miles de guatemaltecos.

Además, es uno de los más seguido en Twitter e Instagram, con poco más de 11 mil fans en cada cuenta.

Sin tapujos

La semana anterior acaparó la atención con su aguerrido discurso en el Desayuno Nacional de Oración.

En ese evento evento estuvieron presentes el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera.

Vega recibió un homenaje por sus logros, y tuvo la oportunidad de dar un discurso.

“Desde hace muchos años la educación no ha cambiado, la salud no ha mejorado, la desnutrición no ha cesado y la seguridad ha empeorado”.

Con esas fuertes comenzó a hablar ante la mirada de los mandatarios.

Y continuó: “Lo digo yo, un ciudadano que ha luchado contra toda adversidad y con mucho esfuerzo y sacrificio he logrado salir adelante”.

Sus palabras no agradaron a Morales y a Cabrera, pero había más.

“Al final del día, sus seres queridos y la justicia pueden perdonarlos".

"Pero el pueblo no olvidará y de la justicia divina nadie escapa”, finalizó.

Vega es uno de los atletas élites más sobresalientes de Guatemala.

Además de haber competido en eventos del ciclo olímpico, ha sobresalido en Copas del Mundo.