VIDEO. Jorge Vega le dice a autoridades que "el pueblo no perdonará"

Este jueves en horas de la mañana se ha realizado el Desayuno Nacional de Oración, con la presencia de varias autoridades del Gobierno, entre ellas el presidente Jimmy Morales.

Otro de los personajes que estuvo presente en la mencionada actividad fue el gimnasta Jorge Vega.

Él deportista recibió un homenaje después de haber mostrado un video donde aparecen los logros que ha conseguido como atleta durante varios años.

Durante su intervención, Vega, oriundo de San Juan Sacatepéquez, rindió un discurso donde abordó varios temas de la actualidad nacional.

"Desde hace muchos años la educación no ha cambiado, la salud no ha mejorado, la desnutrición no ha cesado y la seguridad ha empeorado", fue parte de lo expresado por Vega.