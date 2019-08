Técnico portugués es despedido por tercera vez en nueve meses

La fortuna parece no sonreírle al técnico portugués Miguel Cardoso.

Para su mala suerte, ha sido destituido por tercera ocasión en nueve meses.

El técnico fue cesado de sus labores en el AEK Atenas el pasado fin de semana.

Cardoso llevaba únicamente 4 meses al cargo del equipo griego y fue cesado después de caer en la primera jornada de esta temporada.

El cese al parecer se debe a la casi eliminación del AEK en rondas previas de Europa League.

Los griegos cayeron 1-3 en condición de local contra el equipo turco, Trabzonspor.

Dicho partido los condiciona a anotar 3 o más goles en tierras turcas, lo que es una proesa muy complicada para los griegos.

Por increíble que parezca es el tercer club de Cardoso en los últimos nueve meses.

Nantes, Celta de Vigo y el AEK, han sido sus últimos clubes, donde ha pasado sin pena ni gloria.

Esto debido a los malos resultados que ha obtenido el portugués y que le está dando una mala reputación.

Não está fácil para Miguel Cardoso.

Outubro de 2018: Despedido do Nantes.

Março de 2019: Despedido do Celta.

Agosto de 2019: Despedido do AEK pic.twitter.com/ZkoBMeF2Sg

— Conferência de Imprensa (@conferenciapt) August 26, 2019