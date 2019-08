René Higuita confiesa su amistad con Pablo Escobar

El histórico exguardameta René Higuita brindó declaraciones a un medio colombiano donde dio a conocer cosas de su pasado.

En dicha entrevista habla sobre su amistad con Pablo Escobar y el tiempo que pasó en prisión.

Habló sobre como terminó preso, por no revelar la localización de Pablo Escobar.

El exarquero colombiano confesó de que pese a que su relación con Pablo Escobar no era íntima, siempre lo respaldó.

Confesó de que el mantenía una gran amistad con el hermano de Pablo, Roberto Escobar.

También habló cuando Pablo Escobar empezó a ser buscado por distintas organizaciones internacionales.

Todo esto después de que Escobar dejara de fungir en el gobierno colombiano.

El legendario arquero también afirmó que si Escobar estuviera preso nuevamente lo iría a visitar.

Según Higuita, él siempre mantuvo sus principios, pese a las tentaciones de incurrir en el narcotráfico.

Higuita recuerda su paso por la prisión, esto debido a su defensa a Pablo Escobar.

La policía lo interrogó, pero el mítico arquero colombiano se mantuvo firme en su postura, así lo confiesa el colombiano.

"Ahí me empezaron a decir: 'Usted me entrega a Pablo Escobar y no tiene delito. Usted es una persona conocida, querida, y lo que usted hizo le da para siete años'. Lo único que les dije fue: 'Yo soy un tipo que no tengo problemas, que tampoco sé y, aun sabiendo, tampoco se los digo"", rememoró.