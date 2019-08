El polémico tuit del Barcelona que ha indignado a los aficionados del Betis

El Barcelona derrotó con contundencia al Real Betis ayer por la tarde.

Con una brillante actuación de Antoine Griezmann los culés derrotaron 5-2 al club bético.

Los goles fueron anotados por Antoine Griezmann con un sensacional doblete.

Se hicieron también presentes en el marcador Carles Pérez, Jordi Alba y Arturo Vidal por parte del Barcelona.

El Betis arrancó ganando con un gol de Nabil Fekir y Loren descontó cuando el marcador se encontraba 5-1.

No todo fue color de rosa para el club blaugrana ante el Betis.

Finalizado el partido los culés realizaron un polémico tuit donde aparece su nuevo fichaje, Junior Firpo.

En la imagen se ve a Firpo saludando, pero los culés lo tomaron como una "manita".

Esto para mofarse de los béticos ya que Firpo es exjugador del club ya antes mencionado.

Las redes explotaron y los comentarios sobre dicho tuit no se hicieron esperar.

Muchos de ellos criticando los valores que se practican en las entrañas del club culé.

En dicho tuit hay más de mil respuestas criticando la actitud de los culés.

Fue tanta la repercusión de la actitud del Barcelona que las cuentas oficiales del club culé salieron a pedir disculpas.

. @FCBarcelona wish to sincerely apologise for any offence caused to Real Betis and their supporters regarding a tweet sent out on Sunday evening. No disrespect was intended, but we were wrong to publish it on a night that was very special for Junior.https://t.co/JyvRDw7cuQ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 26, 2019