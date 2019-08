Las conmovedoras reacciones al debut de Ansu Fati

El futbol nos brinda historias de superación, en la mayoría son casos de jóvenes con sus padres.

Ansu Fati, el joven jugador que debutó ayer con el Barcelona fue la conmovedora de este fin de semana.

Con solamente 16 años debutó en el primer equipo del Barcelona, siendo así el primer futbolista nacido en el siglo XXI que debuta con los culés.

Un debut a esa edad no se daba desde 1941, han pasado 78 años desde ese hito en el mundo del futbol.

A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona) on Aug 25, 2019 at 3:00pm PDT

View this post on Instagram

No hay nada más hermoso en la vida de un hijo, que ver a sus padres orgullosos por los logros.

Este es el caso de Bori Fati, padre del joven que debutó con el Barcelona en el partido contra el Barcelona.

Notablemente emocionado el padre de Fati declaró que "puede morir en paz", al ver que su hijo debutó con los culés.

Ya lo he visto debutar con el Barça, ya me puedo morir tranquilo. No será la primera vez, habrá muchas", dijo convencido Bori Fati.

Ansu Fati: ''Me he quedado en el campo porque no me lo creía''. La secuencia completa a las 14:30 en #NoticiasVamos. pic.twitter.com/EfDOd5mOal

— #Vamos de Movistar+ (@vamos) August 26, 2019