VIDEO. Fernando "El Niño" Torres le dice adiós al futbol siendo una leyenda

El delantero español Fernando "el Niño" Torres puso a puesto fin a su carrera como futbolista este viernes.

Torres disputó su último partido en Japón con el Sagan Tosu, que fue goleado 1-6 por el Vissel Kobe, equipo de Andrés Iniesta y David Villa.

"Gracias a este país y su gente, que me recibieron con ilusión, y también a las aficiones rivales", fue parte de lo expresado por Torres.

Torres publicó en sus redes sociales una emotiva carta que le hizo Andrés Iniesta, uno de sus grandes amigos.

Por encima de camisetas o clubes. Vivíamos en ciudades distintas. Tú en Madrid y yo, en Barcelona. Pero jamás fuimos enemigos. Simplemente amigos que vestían una camiseta diferente", mencionó Iniesta.

Hoy me he despertado sabiendo que juego mi ultimo partido como profesional y pensando que lo afrontaría con normalidad . Después he leído la carta de un amigo y empiezo a emocionarme … gracias amigo @andresiniesta8

Sin dudas, Fernando Torres ha sido uno de los futbolistas españoles más importantes de los últimos diez años.

Su paso por el Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea, AC Milan y el regreso al equipo colchonero, además de lo que hizo con la selección española, así lo confirman.

Con un gol suyo España ganó la Eurocopa de 2008 tras vencer 1-0 a Alemania en la final.

A continuación el palmarés que ha conseguido Torres como futbolista:

Premios individuales

Tras el anuncio del retiro de Torres, las redes sociales se han llenado de publicaciones dedicadas a Torres.

El Atlético de Madrid, equipo que formó al "Niño", publicó el siguiente mensaje:

Por su parte, Sergio Ramos, que fue compañero de Torres en la selección española también le dedicó un emotivo mensaje:

Compañero, rival, amigo, leyenda. Un chico de Fuenlabrada que lo ha ganado todo siendo el Niño de siempre.

Teammate, opponent, friend, legend. A kid from Fuenlabrada who won everything while always remaining the same Niño.@Torres#Respect #FernandoTorres pic.twitter.com/YKPfkKuTgF

— Sergio Ramos (@SergioRamos) August 23, 2019