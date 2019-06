Fernando Torres deja una éxitosa carrera de 18 años

Fernando Torres anunció su retiro del futbol tras 18 años como profesional.

El anuncio lo hizo en su cuenta de Twitter, donde aseguró que el domingo a las 10:00 horas de Japón dará más detalles de su decisión.

Torres logró ser campeón de la EURO 2008 y 2012; y del mundial Sudáfrica 2010, además jugó con equipos como Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea y Milan.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu

— Fernando Torres (@Torres) June 21, 2019