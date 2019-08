Serena vs. Sharapova, el primer duelo de altura del US Open más millonario

El duelo entre Serena Williams y Maria Sharapova promete grandes emociones en el US Open, el Grand Slam más millonario de la historia.

Las estadounidense y la rusa, se debatirán en uno de los jugos más esperados por los amantes del tenis.

Por su lado, Novak Djokovic y Rafael Nadal no tendrán rivales complicados, así lo deparó el sorteo de este jueves.

La estadounidense, de 37 años, busca su vigésimo cuarto título en torneos de Gran Slam.

Además, ha vencido 19 veces a la rusa, que solo le pudo ganar en dos ocasiones.

Por su parte, la australiana Ashleigh Barty, campeona de Roland Garros, debutará contra la kazaja Zarina Diyas.

Mientras, la japonesa Naomi Osaka se enfrentará en primera fase a la rusa Anna Blinkova.

Osaka podría cruzarse en la tercera ronda con la sensación estadounidense de 15 años Coco Gauff.

Coco eliminó a Venus Williams en la primera ronda de Wimbledon en su debut en un torneo de Gran Slam, en el que llegó a octavos de final.

Venus Williams, de 39 años, ganó el US Open en 2000 y 2001 pero no gana un torneo de Gran Slam desde que obtuviera el título en Wimbledon en 2008.

Debutará contra la china Zheng Saisai y de ganar podría enfrentarse a la ucraniana Elina Svitolina en su siguiente salida.

Djokovic iniciará la defensa de su corona contra el español Roberto Carballes Baena, 76 del escalafón.

“Nole” se cruzaría en semifinales contra Roger Federer y solo en la final contra Rafael Nadal.

El serbio derrotó al suizo el mes pasado en una épica final de Wimbledon para ganar su decimosexto título de Gran Slam.

"La final contra Roger en Wimbledon fue probablemente uno de los dos mejores y más emotivos partidos de los que he jugado", recordó Djokovic.

Djokovic tiene un récord de 26-22 contra Federer y de 28-26 ante Nadal.

El español Nadal, lo hará frente al australiano John Millman.

Federer y Nadal, que nunca se han enfrentado en un US Open, solo podrían verse las caras en la final de este año.

Focus and coordination go hand in hand with winning. #GLS pic.twitter.com/1loivqI7Ar

— US Open Tennis (@usopen) August 22, 2019