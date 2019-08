Aficionado de Xela se hinca y le pide matrimonio a su novia en pleno estadio

Las gradas del estadio estadio de Xelajú MC, y una mañana soleada, fueron testigos de un acto que previamente no se había visto.

Carlos Cifuentes, aficionado al cuadro lanudo, le pidió a su novia, Sofía Arroyave que se case con él y usó como sede para la petición el recinto deportivo donde acude para apoyar a los súper chivos.

Foto: Otto Tzic

"Lo hice allí porque todos los sábados que Xela juega vamos", indicó Cifuentes, quien sigue al cuadro lanudo desde los 13 años".

El aficionado super chivo se arrodilló ante la presencia de su pareja, quien ante el romántico hecho de parte de su prometido, dijo que sí.

Foto: Otto Tzic

¿Sesión de fotos?

Carlos, de 24 años, comentó que desde hace aproximadamente dos meses pensé en esta idea y que el papá de su novia fue quien le ayudó a solicitar el permiso para ingresar al estadio.

"Le dije a Sofía que iríamos al estadio para hacer una sesión de fotos, metí el anillo y nos fuimos".

"Reaccionó con mucha emoción, no se lo esperaba. Me dijo que sí y me preguntó cómo me había surgido la idea", indicó.

Cifuentes comentó que se conocieron en el colegio (IGA) y son novios desde hace tres años.

Foto: Carlos Cifuentes

Sin fecha

De momento no se tiene una fecha clara de cuándo sería la boda.

Tentativamente podría ser a finales de este año o en marzo de 2020.

VIDEO. Personal de hotel sorprende a jugadores cremas con este gesto El plantel de Comunicaciones está concentrado para el partido de este miércoles frente a Guastatoya por la ida de los octavos de final de la Liga Concacaf 2019.

El jugador favorito de Carlos y Sofía en la actualidad es Juan Yax, mientras que el histórico fue Julio Estacuy.

La actividad fue el miércoles pasado (14 de agosto) mientras el cuadro quetzalteco disputaba un amistoso en Sololá.