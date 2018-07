¿Por qué esta foto del inglés Harry Maguire se volvió viral?

El defensa inglés se volvió figura en el pase a las semifinales del Mundial para Inglaterra, pero horas después esta fotografía suya se volvió viral, pero ¿qué tiene de especial?

Inglaterra selló su boleto a las semifinales del torneo de Rusia este sábado, después de haber derrotado por 2-0 a Suecia, partido en el que Maguire fue protagonista al haber anotado uno de los dos goles de la victoria.

Sin embargo, minutos después de haber finalizado el partido, el futbolista inglés se acercó a los graderíos, igual que otros jugadores, para hablar con sus familiares y amigos, y fue cuando uno de sus compañeros captó esta imagen, que se ha viralizado.

En ella aparece el jugador del Leicester City, conversando relajadamente con una mujer, y que sirvió para que su compañero de equipo Kyle Walker la publicara en su cuenta de Twitter.

Yeah so a good header doesn’t hurt. I mean the moment you head it proper, you feel it’s a good one. Know what I mean love? pic.twitter.com/a5b8UqDjv2

— Kyle Walker (@kylewalker2) July 7, 2018